Quanti sono i contagi nelle ultime 24 ore Omicron | terrificante dagli Stati Uniti | ecco cosa ci aspetta tra pochi giorni?

Oltre un milione di nuovi casi di Covid nell'arco di sole 24 ore. sono i numeri ufficiali che arrivano dagli Stati Uniti e fanno decisamente paura, oltre che una certa impressione. Il conteggio viene tenuto dalla Johns Hopkins University, secondo cui i contagi rilevati nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, sono Stati il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo rispetto a una settimana fa. Insomma, la variante Omicron è totalmente fuori controllo negli Stati Uniti, che rischia un sovraccarico del sistema sanitario: per ora gli ospedali stanno reggendo, ma solo grazie al vaccino che, pur non riuscendo a bloccare il contagio, fa sì che non venga sviluppata la malattia nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanti sono Superbonus 110% in condominio: come funziona e novità Le novità non sono finite qui: dal 1° gennaio del 2023 il 110% potrà essere richiesto solo per ... In quanti devono essere presenti in assemblea per approvare i lavori? Il decreto Agosto ha messo fine ...

PNRR: gli obiettivi del 2022. Quanti miliardi arriveranno in Italia? Cosa aspettarsi nel 2022 ? Quali sono gli obiettivi del PNRR da raggiungere e, soprattutto, quanti miliardi stanno per arrivare in Italia? leggi anche Economia italiana: 5 sfide da tenere sotto ...

I numeri dicono che c'è un mare di positivi. Ma quanti sono gravi? Avvenire Ventisettenne agli arresti domiciliari ferito da un colpo di pistola È grave ma non rischia la vita il 27enne agli arresti domiciliari ferito da un colpo di pistola in casa in via Petrilli a Ponte di Nona ...

Un pacifico chiarimento tra Miriana e Giacomo Dopo le gravi rivelazioni di Giacomo su Miriana, i due VIP trovano il modo di chiarire la questione frutto di un fraintendimento ...

