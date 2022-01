Quando la Mercedes provò a fare il Maggiolino (Di martedì 4 gennaio 2022) La Mercedes provò a fare il Maggiolino in un'epoca ormai lontana, Quando il mondo era molto diverso da quello che conosciamo oggi. Stiamo parlando degli anni Venti, dell'Europa in cui si affacciavano i totalitarismi e in cui l'esigenza di una mobilità - a quell'epoca si diceva motorizzazione - popolare di massa, diventava sempre più pressante. Non è certo un mistero che proprio il Maggiolino Volkswagen sia nato per il volere di Adolf Hitler. Ad ogni modo, alla fine degli anni Venti, in corrispondenza con la grande crisi economica del 1929, Mercedes iniziò a progettare un'auto molto più piccola di quelle che vendeva solitamente e nel 1934 entrò in produzione la 130, con l'architettura a motore posteriore tipica della prima metà del secolo scorso. Questa 130 diede il là ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Lailin un'epoca ormai lontana,il mondo era molto diverso da quello che conosciamo oggi. Stiamo parlando degli anni Venti, dell'Europa in cui si affacciavano i totalitarismi e in cui l'esigenza di una mobilità - a quell'epoca si diceva motorizzazione - popolare di massa, diventava sempre più pressante. Non è certo un mistero che proprio ilVolkswagen sia nato per il volere di Adolf Hitler. Ad ogni modo, alla fine degli anni Venti, in corrispondenza con la grande crisi economica del 1929,iniziò a progettare un'auto molto più piccola di quelle che vendeva solitamente e nel 1934 entrò in produzione la 130, con l'architettura a motore posteriore tipica della prima metà del secolo scorso. Questa 130 diede il là ...

Advertising

CoviddiTruppen : @catlatorre Domande. Quando appena sfoggiata, con targa recentissima, te la ritrovi rigata e non sei gay, quando al… - gomorrasr : @Marcotrippa1 @FBiasin tutto facile quando va bene e hai la squadra apposto, è come se la redbull con gomme fresche… - SimonTheWatcher : @antorendina Vettel quando ha avuto una vettura da titolo ha vinto in 4 anni su 5 (Nel 2017 la Ferrari non era a li… - _Paolo_27 : @DANIELEALOFAN @alexcastriotta Anche su questo, la gente dimentica che quando si parlava di dualismo Binotto-Arriva… - LucaZucchetti98 : RT @PieroLadisa: Nessuna paura per Horner sul lavoro 2022 dopo la battaglia con Mercedes: 'Quando la Ferrari si presenterà con l'auto più v… -