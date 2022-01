Quagliarella ritorno al Napoli: ipotesi da Genova, può anche ritirarsi (Di martedì 4 gennaio 2022) Il ritorno di Fabio Quagliarella al Napoli è un’ipotesi di mercato che viene lanciata da Genova, un rinforzo low cost per Spalletti. Il Napoli in questo momento ha un problema non da poco in attacco: non c’è Osimhen ed il recupero completo dell’attaccante nigeriano non è ancora ben definito. Il peggio è passato ma Osimhen deve ancora fare i conti col Covid, poi dovrà superare l’ultima visita di controllo per l’operazione allo zigomo, per ritornare alla piena attività agonistica. Inoltre c’è la possibilità che Insigne venga ceduto al Toronto già a gennaio. Insomma il reparto d’attacco del Napoli è in subbuglio e Quagliarella potrebbe essere una novità a basso costo per Spalletti. Quagliarella-Napoli: le possibilità Da ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi Fabioalè un’di mercato che viene lanciata da, un rinforzo low cost per Spalletti. Ilin questo momento ha un problema non da poco in attacco: non c’è Osimhen ed il recupero completo dell’attaccante nigeriano non è ancora ben definito. Il peggio è passato ma Osimhen deve ancora fare i conti col Covid, poi dovrà superare l’ultima visita di controllo per l’operazione allo zigomo, per ritornare alla piena attività agonistica. Inoltre c’è la possibilità che Insigne venga ceduto al Toronto già a gennaio. Insomma il reparto d’attacco delè in subbuglio epotrebbe essere una novità a basso costo per Spalletti.: le possibilità Da ...

Paolo28109161 : @mike_fusco Non dimentichiamo offerta per il ritorno di Quagliarella con rifiuto per restare alla Samp -