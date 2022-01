Psicosi Covid | assalto alle farmacie per i tamponi | ' Basta un starnuto e vengono | ci chiamano anche alle 3 di notte'

Advertising

APPROFONDIMENTI IL CASO, assalto alle farmacie per i tamponi: 'Basta un...ANCONA - 'È un disastro, ci chiamano anche alle 3 di notte per sapere se possono fare il tampone '.da: Lorenzo Zecchini , titolare dell'omonima farmacia di piazza Roma, non trova altri termini per definire la caccia al test rapido . Tamponi della Befana anti -, ecco dove e come ...ANCONA - «È un disastro, ci chiamano anche alle 3 di notte per sapere se possono fare il tampone». Psicosi da Covid: Lorenzo Zecchini, titolare dell’omonima farmacia ...C'è chi ha passato la notte del 31 e persino i primi tre giorni del 2022 steso su una barella dentro un'ambulanza prima di varcare la soglia di un pronto soccorso, e chi in un ...