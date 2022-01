Pronti per la Scuola: dal 5 gennaio su Disney + (Di martedì 4 gennaio 2022) L’intrattenimento è per tutti, anche per i più piccoli! In arrivo dal prossimo 5 gennaio su Disney + “Pronti per la Scuola!” Il coloratissimo spazio di cartoni animati pensati per i più piccoli, capitanato dal cartone di Topolino Pronti per la Scuola: un momento per i più piccoli Lo streaming accoglie sempre più fasce di pubblico e questa volta tocca ai più piccini. Il nuovo cartone animato targato Disney Junior Music andrà in onda sulla piattaforma dal 5 gennaio 2022. Questo nuovo spazio animato Disney + sarà di grande intrattenimento ed apprendimento per i più piccoli amanti della tv. Topolino, il mitico, storico ed affidabile Mickey Mouse, insieme ai suoi amici, sarà protagonista e capitano di molte simpatiche avventure ricche di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 gennaio 2022) L’intrattenimento è per tutti, anche per i più piccoli! In arrivo dal prossimo 5su+ “per la!” Il coloratissimo spazio di cartoni animati pensati per i più piccoli, capitanato dal cartone di Topolinoper la: un momento per i più piccoli Lo streaming accoglie sempre più fasce di pubblico e questa volta tocca ai più piccini. Il nuovo cartone animato targatoJunior Music andrà in onda sulla piattaforma dal 52022. Questo nuovo spazio animato+ sarà di grande intrattenimento ed apprendimento per i più piccoli amanti della tv. Topolino, il mitico, storico ed affidabile Mickey Mouse, insieme ai suoi amici, sarà protagonista e capitano di molte simpatiche avventure ricche di ...

