Procida Capitale della Cultura, cerimonia apertura rinviata in primavera (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProcida (Na) – La cerimonia di apertura di Procida Capitale Italiana della Cultura è stata ufficialmente annullata: l’evento di inaugurazione che era stato programmato per sabato 22 gennaio è stato rinviato a primavera. Con il passaggio del testimone da Parma l’anno da Capitale Italiana della Cultura dell’isola partirà comunque il 14 gennaio ma per l’aumento dei contagi da Covid-19 e le restrizioni previste dal Decreto Legge 221/2021 (che vieta gli eventi che implichino assembramenti all’aperto) la cabina di regia di Procida 2022 – che vede insieme il Comune di Procida e la Regione Campania – ha optato per il rinvio della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – LadidiItalianaè stata ufficialmente annullata: l’evento di inaugurazione che era stato programmato per sabato 22 gennaio è stato rinviato a. Con il passaggio del testimone da Parma l’anno daItalianadell’isola partirà comunque il 14 gennaio ma per l’aumento dei contagi da Covid-19 e le restrizioni previste dal Decreto Legge 221/2021 (che vieta gli eventi che implichino assembramenti all’aperto) la cabina di regia di2022 – che vede insieme il Comune die la Regione Campania – ha optato per il rinvio...

