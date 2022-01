Probabili formazioni Milan - Roma | aggiornamenti

(Di martedì 4 gennaio 2022)O - Dubbio sulla trequarti nel: sono in gruppo Leao e Rebic. Calabria verso la panchina, a destra il favorito è Florenzi. Nellatorna Pellegrini e dovrebbe andare in panchina ...

MILANO - Dubbio sulla trequarti nel Milan: sono in gruppo Leao e Rebic. Calabria verso la panchina, a destra il favorito è Florenzi. Nella Roma torna Pellegrini e dovrebbe andare in panchina ...Ledi Chelsea - Tottenham CHELSEA (3 - 4 - 2 - 1): Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Chalobah, Pulisic, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Hudson - Odoi, Lukaku. Allenatore: ...Il giro di boa della Serie A regala subito uno scontro da brividi a San Siro, dove Milan e Roma si affrontano nel match di giovedì 6 gennaio, in programma alle 18:30 e valido per la ...Probabili formazioni. Giovedì, Stadio Arechi, ore 18.30. SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Bogdan; Delli Carri, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Bonazzol ...