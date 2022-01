Probabili Formazioni Juventus Napoli 6 gennaio 2022 | Allegri stravolge la squadra

(Di martedì 4 gennaio 2022) Giovedì andrà in scena; andiamo a vedere lescelte die Spalletti per un match fondamentale. La Serie A e prossima a ripartire; giovedì seisi giocherà la prima giornata di ritorno e il calendario ci mette di fronte due big match, Milan-Roma e. Particolarmente interessante il match dello Stadium; i bianconeri cercano il successo per continuare ad inseguire il quarto posto mentre i partenopei devono rialzare la testa dopo la brutta sconfitta interna, prima della sosta natalizia, contro lo Spezia. Sarà una partita, per forza di cose, condizionata dalla situazione Covid; sono tanti, infatti, i giocatori indisponibili per la positività al virus. Ma andiamo a vedere nel dettaglio lescelte ...

Advertising

CorSport : ? #SerieA, le probabili formazioni ?? - gilnar76 : Juve Napoli probabili formazioni: Allegri pensa ad una sorpresa. Le possibili novità #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Juve Napoli probabili formazioni: Allegri pensa ad una sorpresa. Le possibili novità - - MilanWorldForum : Milan - Roma: le probabili formazioni QUI -) - Mik_Far29 : E anche qui, si ricomincia! ???? Tutto quello che c'è da sapere sul match di cartello della 20ma di #SerieA:… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili Formazioni

Queste le: JUVENTUS (4 - 4 - 2) : Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri. NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): ...Queste leBOLOGNA (3 - 4 - 2 - 1) : Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Vignato; Arnautovic. All. Mihajlovic INTER (3 - 5 - 2): ...Giovedì 6 gennaio andrà in scena Bologna-Inter, gara valida per la 20^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match del Renato Dall'Ara. Bologna-InterContentsBologna-InterOrario di Bo ...Giovedì 6 gennaio lo Spezia ospiterà l’Hellas Verona per la 20^ giornata di Serie A in una sfida che potrebbe rivelarsi importante per i rispettivi posizionamenti in classifica delle due squadre. In q ...