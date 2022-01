Presidente Tribunale Palermo: “Mattarella omicidio politico-mafioso, ora la verità” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il contesto in cui matura l’omicidio di Piersanti Mattarella merita di essere oggetto di una riflessione storica approfondita. Il 2022 è un anno importante, in cui ricorderemo il 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, ma anche il 40simo anniversario dell’omicidio Dalla Chiesa. Spero che sia un anno in cui l’affermazione del diritto alla verità faccia dei passi significativi. È un compito che spetta anche alla magistratura ma è interesse dell’intera collettività”. A parlare in una intervista esclusiva all’Adnkronos è il Presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, alla vigilia del 42esimo anniversario dell’omicidio del Presidente della Regione siciliana avvenuto il 6 gennaio del 1980 a ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il contesto in cui matura l’di Piersantimerita di essere oggetto di una riflessione storica approfondita. Il 2022 è un anno importante, in cui ricorderemo il 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, ma anche il 40simo anniversario dell’Dalla Chiesa. Spero che sia un anno in cui l’affermazione del diritto allafaccia dei passi significativi. È un compito che spetta anche alla magistratura ma è interesse dell’intera collettività”. A parlare in una intervista esclusiva all’Adnkronos è ildeldi, Antonio Balsamo, alla vigilia del 42esimo anniversario dell’deldella Regione siciliana avvenuto il 6 gennaio del 1980 a ...

Mafia: Presidente Tribunale Palermo, 'Mattarella omicidio politico-mafioso, ora verità'/Adnkronos (2) "Se si va a vedere l'ordinanza-sentenza del giudice istruttore Natoli, del 9 giugno 1991, in effetti c'è uno scenario interessantissimo che viene delineato. Per ...

"Se si va a vedere l'ordinanza-sentenza del giudice istruttore Natoli, del 9 giugno 1991, in effetti c'è uno scenario interessantissimo che viene delineato. Per ...