Presidente della Repubblica: quando saranno eletti e chi potranno essere i rappresentanti della Campania (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, il Presidente della Camera Roberto Fico, d'intesa con il Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio alle ore 15 per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Dalla Campania, quindi, chi partirà alla volta di Roma? I grandi elettori saranno eletti nell'aula del Centro Direzionale tra giusto una settimana: l'11 gennaio. In tutto, come prevede la Costituzione, saranno 3. Un posto è prenotato dal Governatore Vincenzo De Luca. Per gli altri due ci sono cinque nomi in campo: quello del Presidente del ...

