Politici divisi sull’obbligo vaccinale | “Favorevole” | “Grossi problemi” | “No | sono contrario”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Si accende il dibattito sull’eventuale estensione dell’obbligoa tutta la popolazione, naturalmente facendo eccezione di chi è esente. Nelle scorse settimane l’obbligatorietà della vaccinazione in Italia è stata disposta per i medici e gli infermieri, poi è stata allargata ad altre categorie di lavoratori: il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il personale dei servizi segreti, della polizia locale e della polizia penitenziaria, ma anche delle Rsa, compresi i lavoratori che entrano in queste strutture con contratto esterno. A fronte dell’aumento dei contagi che si sta registrando in questi giorni, con la rapida diffusione della variante Omicron, però il governo sta valutando l’ipotesi di imporre l’obbligoa tutti gli italiani over 18. Si tratterebbe di un provvedimento ancora più radicale ...