Pnrr, solo 5 italiani su 100 sanno davvero di cosa si tratta. A Napoli il 21% non ne ha mia sentito parlare (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ Bologna l’area metropolitana che può vantare la più alta percentuale di cittadini che dichiarano una conoscenza davvero approfondita del Pnrr: l’11% del campione analizzato per una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos. Una percentuale più che doppia rispetto alla media nazionale (5%). Dopo Bologna si collocano Verona (9%) e Roma (7%), ma allo stesso tempo la città scaligera spicca anche per l’alta percentuale di chi “non ne ha mai sentito parlare” (23%), seguita a ruota da Torino (22%) e Napoli (21%). Lo studio è basato su un campione nazionale rappresentativo della popolazione di età 16-74 anni residente nelle principali aree metropolitane secondo genere, età, area geografica, ampiezza centro, titolo di studio, tenore di vita, professione e nucleo familiare: 1.720 le interviste ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ Bologna l’area metropolitana che può vantare la più alta percentuale di cittadini che dichiarano una conoscenzaapprofondita del: l’11% del campione analizzato per una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos. Una percentuale più che doppia rispetto alla media nazionale (5%). Dopo Bologna si collocano Verona (9%) e Roma (7%), ma allo stesso tempo la città scaligera spicca anche per l’alta percentuale di chi “non ne ha mai” (23%), seguita a ruota da Torino (22%) e(21%). Lo studio è basato su un campione nazionale rappresentativo della popolazione di età 16-74 anni residente nelle principali aree metropolitane secondo genere, età, area geografica, ampiezza centro, titolo di studio, tenore di vita, professione e nucleo familiare: 1.720 le interviste ...

Advertising

shineelite2 : RT @LaStampa: Pnrr, i maxi aiuti per l'Italia sono ancora Cenerentola (solo 2 italiani su 10 conoscono il Piano) - LaStampa : Pnrr, i maxi aiuti per l'Italia sono ancora Cenerentola (solo 2 italiani su 10 conoscono il Piano) - il_piccolo : Pnrr, i maxi aiuti per l'Italia sono ancora Cenerentola (solo 2 italiani su 10 conoscono il Piano) - messveneto : Pnrr, i maxi aiuti per l'Italia sono ancora Cenerentola (solo 2 italiani su 10 conoscono il Piano): Lo rivela una r… - BisceglieLiveIt : #Bisceglie «Il Pnrr non è un bando solo, come pensano quelli della Svolta?. A Bisceglie le briciole» -