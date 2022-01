PNRR: 20 milioni in arrivo per la città di Bergamo dal bando Rigenerazione urbana (Di martedì 4 gennaio 2022) Bergamo. Venti milioni di euro per tanti progetti della città di Bergamo: il Ministero degli Affari Interni e Territoriali ha infatti pubblicato nei giorni scorsi la graduatoria relativa al bando per la Rigenerazione urbana, finanziato con risorse del PNRR per i Comuni sopra 15 mila abitanti. Un investimento molto importante, di 3,4 miliardi di euro, che va a finanziare centinaia di opere previste nel nostro Paese, con un’attenzione maggiore ai Comuni del centro e del Sud Italia, per ridurre “fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Bergamo entra nella graduatoria, confermando, in parte, l’efficienza dei propri uffici di progettazione, ma ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022). Ventidi euro per tanti progetti delladi: il Ministero degli Affari Interni e Territoriali ha infatti pubblicato nei giorni scorsi la graduatoria relativa alper la, finanziato con risorse delper i Comuni sopra 15 mila abitanti. Un investimento molto importante, di 3,4 miliardi di euro, che va a finanziare centinaia di opere previste nel nostro Paese, con un’attenzione maggiore ai Comuni del centro e del Sud Italia, per ridurre “fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.entra nella graduatoria, confermando, in parte, l’efficienza dei propri uffici di progettazione, ma ...

Advertising

nzingaretti : Approvati oggi in Giunta i progetti del PNRR Sanità Lazio. La stagione dei tagli è finita. Ora 550 milioni di inv… - Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Rigenerazione. Venti milioni di risorse PNRR per tre progetti del Comune. Soddisfazione da parte degli assesso… - newsbiella : Edilizia residenziale fondi Pnrr, oltre 3,5 milioni per Biella - PrimaPaginaOn : | #RegioneMarche | ?? Il Ministero della cultura destinerà 20 milioni del #Pnrr per recuperare un borgo abbandonato… - CorriereAlbaBra : Alba riceverà 2 milioni e 686 mila e 553,38 euro di fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il… -

Ultime Notizie dalla rete : PNRR milioni Dal PNRR cinque milioni per l'ex Mattatoio di Riccione E' stata finanziata con cinque milioni di euro dai fondi nazionali del Pnrr la riqualificazione dell'ex Mattatoio di viale Bergamo a Riccione . La nuova destinazione sociale è finalizzata a un grande centro con un'attenzione ...

3 milioni di euro dal Pnrr per il recupero e consolidamento delle Paggerie 3.000.000 dal Pnrr per il progetto di "Riuso e rifunzionalizzazione della "Antica Paggeria" del Palazzo Ducale Estense, per la realizzazione di centro civico, attività culturali per i giovani e sale studio". Il ...

Il comune di Milano spenderà così 20 milioni del Pnrr MilanoToday.it Unipol-Ipsos: la salute, missione prioritaria per gli italiani La ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, rileva che tra le sei missioni del Piano la salute è la priorità degli italiani (31%), nonostante sia ultima per i fondi stanziati dal Governo ...

Rapallo si rifà il look col PNRR: Castello, Clarisse e Villa Tigullio Rapallo è pronta a rimettere a nuovo tre gioielli storici che hanno fatto la storia della città, grazie ai 5 milioni di fondi PNRR ottenuti per la rigenerazione urbana. Lo stanziamento europeo a desti ...

E' stata finanziata con cinquedi euro dai fondi nazionali della riqualificazione dell'ex Mattatoio di viale Bergamo a Riccione . La nuova destinazione sociale è finalizzata a un grande centro con un'attenzione ...3.000.000 dalper il progetto di "Riuso e rifunzionalizzazione della "Antica Paggeria" del Palazzo Ducale Estense, per la realizzazione di centro civico, attività culturali per i giovani e sale studio". Il ...La ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, rileva che tra le sei missioni del Piano la salute è la priorità degli italiani (31%), nonostante sia ultima per i fondi stanziati dal Governo ...Rapallo è pronta a rimettere a nuovo tre gioielli storici che hanno fatto la storia della città, grazie ai 5 milioni di fondi PNRR ottenuti per la rigenerazione urbana. Lo stanziamento europeo a desti ...