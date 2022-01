Pnrr, 20 milioni in arrivo per la città di Bergamo dal Bando Rigenerazione Urbana (Di martedì 4 gennaio 2022) Venti milioni di euro per tanti progetti della città di Bergamo: il Ministero degli Affari Interni e Territoriali ha infatti pubblicato nei giorni scorsi la graduatoria relativa al Bando per la Rigenerazione Urbana, finanziato con risorse del Pnrr per i Comuni sopra 15 mila abitanti. Un investimento molto importante, di 3,4 miliardi di euro, che va a finanziare centinaia di opere previste nel nostro Paese, con un’attenzione maggiore ai Comuni del centro e del Sud Italia, per ridurre «fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 gennaio 2022) Ventidi euro per tanti progetti delladi: il Ministero degli Affari Interni e Territoriali ha infatti pubblicato nei giorni scorsi la graduatoria relativa alper la, finanziato con risorse delper i Comuni sopra 15 mila abitanti. Un investimento molto importante, di 3,4 miliardi di euro, che va a finanziare centinaia di opere previste nel nostro Paese, con un’attenzione maggiore ai Comuni del centro e del Sud Italia, per ridurre «fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale».

