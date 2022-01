Pjanic consiglia: ”La Juve non deve perderlo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Miralem Pjanic ha rilasciato un’intervista a Tuttosport e tra i diversi argomenti trattati anche quello del rinnovo di Paulo Dybala, suo vecchio compagno di squadra con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Pjanic Dybala Juventus Queste le parole del calciatore: ”Mi sono sempre divertito con lui, è un giocatore che la Juventus non deve perdere. Lui, Bonucci e Chiellini sono li da anni e sono importanti anche nello spogliatoio per spiegare a chi arriva da fuori che cos’è la Juventus. Il rinnovo? Se le due parti vogliono la stessa cosa, una soluzione si troverà. Dybala lo terrei sempre, ha una mentalità vincente” Miralem Pjanic a Tuttosport Il rinnovo di Paulo Dybala è il più discusso, le parti spesso sono state vicino all’accordo ma al momento nulla ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Miralemha rilasciato un’intervista a Tuttosport e tra i diversi argomenti trattati anche quello del rinnovo di Paulo Dybala, suo vecchio compagno di squadra con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.Dybalantus Queste le parole del calciatore: ”Mi sono sempre divertito con lui, è un giocatore che lantus nonperdere. Lui, Bonucci e Chiellini sono li da anni e sono importanti anche nello spogliatoio per spiegare a chi arriva da fuori che cos’è lantus. Il rinnovo? Se le due parti vogliono la stessa cosa, una soluzione si troverà. Dybala lo terrei sempre, ha una mentalità vincente” Miralema Tuttosport Il rinnovo di Paulo Dybala è il più discusso, le parti spesso sono state vicino all’accordo ma al momento nulla ...

