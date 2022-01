Pino Daniele, Serena Grandi: il flirt col cantante e il brano dedicato a lei (Di martedì 4 gennaio 2022) Pino Daniele ha anche dedicato una canzone all’attrice: è tutto nelle pagine del libro che ha pubblicato di recente Da novembre scorso è nelle librerie Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate, il libro con il quale Serena Grandi ha raccontato sé stessa, la sua carriera e il suo privato. Serena Grandi (foto Facebook)L’attrice ha messo nero su bianco una serie di missive che non ha mai inviato e attraverso le quali rende pubblici alcuni aspetti rimasti finora segreti. Tra le tante cose ci sono i problemi di salute, gli inizi della carriera e la consacrazione. Per quanto riguarda gli aspetti del cuore, c’è un flirt con Pino Daniele, il grande cantautore napoletano del ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 gennaio 2022)ha ancheuna canzone all’attrice: è tutto nelle pagine del libro che ha pubblicato di recente Da novembre scorso è nelle libreriea tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate, il libro con il qualeha raccontato sé stessa, la sua carriera e il suo privato.(foto Facebook)L’attrice ha messo nero su bianco una serie di missive che non ha mai inviato e attraverso le quali rende pubblici alcuni aspetti rimasti finora segreti. Tra le tante cose ci sono i problemi di salute, gli inizi della carriera e la consacrazione. Per quanto riguarda gli aspetti del cuore, c’è uncon, il grande cantautore napoletano del ...

