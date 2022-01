Pillola contro il Covid da oggi distribuita alle Regioni: chi potrà utilizzarla (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Pillola di Merck da oggi sarà distribuita dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid alle Regioni. Approvata lo scorso 22 dicembre dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, il medicinale da oggi sarà effettivamente disponibile. Il Molnupiravir è indicato per il trattamento di categorie specifiche di pazienti positivi al Covid-19. E’ riservata ai “non ricoverati con malattia da lieve a moderata sviluppata di recente” e “condizioni cliniche che rappresentino però fattori di rischio specifici per lo sviluppo di Covid in forma grave”. L’antivirale (“Lagevrio” il suo nome commerciale) deve essere assunto entro 5 giorni dall’insorgenza di sintomi e va somministrato per cinque giorni. Consiste in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Merck dasaràdalla struttura commissariale per l’emergenza. Approvata lo scorso 22 dicembre dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, il medicinale dasarà effettivamente disponibile. Il Molnupiravir è indicato per il trattamento di categorie specifiche di pazienti positivi al-19. E’ riservata ai “non ricoverati con malattia da lieve a moderata sviluppata di recente” e “condizioni cliniche che rappresentino però fattori di rischio specifici per lo sviluppo diin forma grave”. L’antivirale (“Lagevrio” il suo nome commerciale) deve essere assunto entro 5 giorni dall’insorgenza di sintomi e va somministrato per cinque giorni. Consiste in ...

