Pillola anti-Covid, ora anche in Italia: come prenderla e 4 cose da sapere (Di martedì 4 gennaio 2022) La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla prima Pillola anti-virale contro il Covid, il molnupiravir di Merck, e sarà distribuita alle Regioni a partire da oggi. Non è un’alternativa al vaccino, ma un trattamento di 5 giorni da assumere per via orale che ridurrà le ospedalizzazioni. Ecco cosa dobbiamo sapere. come si prende e chi lo riceve La Pillola di Merck è destinata ai pazienti non gravi con sintomi lievi o moderati. Il medicinale deve essere assunto entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi: il trattamento dura 5 giorni ed è composto da 4 capsule da prendere 2 volte al giorno. Molnupiravir non è consigliato per le donne in gravidanza, inoltre l’allattamento al seno dovrà essere interrotto durante il ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 4 gennaio 2022) La Commissione tecnico scientifica dell’Agenziana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla prima-virale contro il, il molnupiravir di Merck, e sarà distribuita alle Regioni a partire da oggi. Non è un’alternativa al vaccino, ma un trattamento di 5 giorni da assumere per via orale che ridurrà le ospedalizzazioni. Ecco cosa dobbiamosi prende e chi lo riceve Ladi Merck è destinata ai pazienti non gravi con sintomi lievi o moderati. Il medicinale deve essere assunto entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi: il trattamento dura 5 giorni ed è composto da 4 capsule da prendere 2 volte al giorno. Molnupiravir non è consigliato per le donne in gravidanza, inoltre l’allattamento al seno dovrà essere interrotto durante il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - CDNewsCalabria : Da oggi anche in Italia arriva la pillola anti-Covid - 68Ocram : RT @Agenzia_Ansa: Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da oggi sar… -