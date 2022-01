Pillola anti Covid Merck: cosa è, come funziona, a chi va somministrato il medicinale da oggi disponibile in Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) Finalmente anche in Italia. Si è parlato a lungo nei mesi scorsi della ‘Pillola anti-Covid’. Ebbene proprio da oggi, martedì 4 gennaio, il primo farmaco anti-virale specifico contro il Sars-Cov2, ovvero la malattia provocata dal nuovo Coronavirus, è disponibile. A dare l’ok definitivo è stata l’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, lo scorso 22 dicembre. Sviluppata da Merck e Ridgeback Biotherapeutics, la Pillola anti-Covid nota anche col nome di Molnupiravir qui sarà commercializzata come “Lagervrio”. Sarà la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo a distribuirla alle regioni. Ma a chi potrà essere somministrata la Pillola e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Finalmente anche in. Si è parlato a lungo nei mesi scorsi della ‘’. Ebbene proprio da, martedì 4 gennaio, il primo farmaco-virale specifico contro il Sars-Cov2, ovvero la malattia provocata dal nuovo Coronavirus, è. A dare l’ok definitivo è stata l’Aifa, l’Agenziana del farmaco, lo scorso 22 dicembre. Sviluppata dae Ridgeback Biotherapeutics, lanota anche col nome di Molnupiravir qui sarà commercializzata“Lagervrio”. Sarà la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo a distribuirla alle regioni. Ma a chi potrà essere somministrata lae ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - Mariann46409026 : RT @autocostruttore: Da oggi in Italia la pillola anti-Covid Merck molnupiravir Bisogna assumere 4 pillole da 200 mg 2 volte al giorno x 5… - comotvfree : La pillola anti Covid di Merck disponibile anche in Italia: come funziona -