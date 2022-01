Pillola anti Covid, da oggi è disponibile in Italia. Ecco a chi sarà destinata (Di martedì 4 gennaio 2022) e come sarà distribuito dalle Regioni A partire da oggi, martedì 5 gennaio, è disponibile in Italia la Pillola per curare le infezioni da Covid-19. La Pillola molnupiravir di Merck, il cui nome commerciale è Lagevrio, sarà distribuita dalla Struttura Commissariale alle Regioni. Per la prescrizione è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito della stessa Aifa. La Pillola sarà prescritta per il «trattamento dei pazienti Covid-19 non ricoverati con recente insorgenza di malattia da lieve a moderata e con condizioni cliniche sottostanti che possono rappresentare fattori di rischio specifici per lo sviluppo di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) e comedistribuito dalle Regioni A partire da, martedì 5 gennaio, èinlaper curare le infezioni da-19. Lamolnupiravir di Merck, il cui nome commerciale è Lagevrio,distribuita dalla Struttura Commissariale alle Regioni. Per la prescrizione è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio chepresto accessibile online sul sito della stessa Aifa. Laprescritta per il «trattamento dei pazienti-19 non ricoverati con recente insorgenza di malattia da lieve a moderata e con condizioni cliniche sottostche possono rappresentare fattori di rischio specifici per lo sviluppo di ...

