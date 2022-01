Pillola anti Covid, al via la distribuzione nelle regioni italiane: i dettagli (Di martedì 4 gennaio 2022) Pillola anti Covid, al via la distribuzione del farmaco in tutte le regioni italiane: i dettagli sulla somministrazione. Pillola anti Covid distruibuita nelle regioni italiane (Pixabay)A partire dalla giornata di oggi martedì 4 gennaio, la Struttura commissariale inizierà a distribuire alle regioni l’antivirale molnupiravir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19. La Pillola potrà essere somministrata a chi manifesta una malattia lieve o moderata di recente insorgenza. Il molnupiravir è stato autorizzato dall’Aifa il 30 dicembre scorso ed è un antivirale orale da ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 gennaio 2022), al via ladel farmaco in tutte le: isulla somministrazione.distruibuita(Pixabay)A partire dalla giornata di oggi martedì 4 gennaio, la Struttura commissariale inizierà a distribuire allel’virale molnupiravir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per-19. Lapotrà essere somministrata a chi manifesta una malattia lieve o moderata di recente insorgenza. Il molnupiravir è stato autorizzato dall’Aifa il 30 dicembre scorso ed è unvirale orale da ...

