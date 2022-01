Pierluigi Pardo | Sono il nuovo football lead di Dazn

(Di martedì 4 gennaio 2022): «La prossima sfida in tv portare gli arbitri a spiegare» La Repubblica, pagina 35, di Franco Vanni. Telecronista e conduttore. Da ragazzo, responsabile marketing in una multinazionale.cambia pelle per l’ennesima volta e annuncia. «Saròdi. Lavorerò nel team di Ughetta Ercolano al coordinamento editoriale dei contenuti sul calcio. La squadra è giovane, entusiasta, piena di talento». Continuerà le telecronache?«Certo. Ho cominciato a cinque anni commentando le mie stesse prodezze nel corridoio di casa. È la mia vera passione».Quali novità porterà?«Dal 16 gennaio parte il programma della domenica sera di Marco Cattaneo, un punto autorevole e leggero sul weekend. Poi ci sarà il Coca Cola Super Match, analisi divertente ...

Advertising

Angelo_cobalto : RT @CalcioFinanza: Pierluigi #Pardo nominato nuovo coordinatore del calcio di #DAZN - simonesalvador : A parte il nuovo programma dopo il posticipo domenicale, la notizia è che 'Pierluigi Pardo è stato nominato nuovo c… - tcm24com : Pierluigi Pardo nuovo coordinatore del calcio su Dazn #dazn - ComunicareDigit : RT @digitalsat_it: Pierluigi Pardo nel team di coordinamento editoriale del calcio su Dazn - sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN sfida Sky: un nuovo programma domenica sera: DAZN nuovo programma – Il telecronista Pierluigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Pardo

MILANO ? Telecronista e conduttore. Da ragazzo, responsabile marketing in una multinazionale.cambia pelle per l'ennesima volta e annuncia. "Sarò football lead di Dazn. Lavorerò nel team di Ughetta Ercolano al coordinamento editoriale dei contenuti sul calcio. La squadra è ...Oltre che telecronista, coordinatore della squadra calcio. Promozione per, che annuncia a Repubblica il suo nuovo ruolo nell'emittente streaming: In cantiere altre novità: Non sarà stravolta, comunque, la linea di Dazn:Pierluigi Pardo, telecronista e conduttore, ha toccato temi molto interessanti nella sua intervista a La Repubblica. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sarò football lead di ...La nostra rassegna stampa: il telecronista entra nel management dell’Over the top, ma senza abbandonare le telecronache.