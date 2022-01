Petrolio: Opec+ conferma aumento produzione di 400 mila barili al giorno per febbraio (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – L’Opec+, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio e i paesi partner, ha confermato la politica di aumento della produzione giornaliera di 400 mila barili per febbraio. E’ quanto emerge al termine della riunione che si è svolta in videoconferenza. L’Opec “ribadisce l’importanza fondamentale di aderire alla piena conformità e al meccanismo di compensazione approfittando della proroga del periodo di compensazione fino alla fine di giugno 2022”, sottolinea L’Opec. Una nuova ministeriale Opec e non Opec è programmata per il 2 febbraio prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – L’, l’Organizzazione dei Paesi esportatori die i paesi partner, hato la politica didellagiornaliera di 400per. E’ quanto emerge al termine della riunione che si è svolta in videoconferenza. L’Opec “ribadisce l’importanza fondamentale di aderire alla piena conformità e al meccanismo di compensazione approfittando della proroga del periodo di compensazione fino alla fine di giugno 2022”, sottolinea L’Opec. Una nuova ministeriale Opec e non Opec è programmata per il 2prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Staffetta : RT @Azzu77: Le nuove quote produttive OpecPlus in vigore da febbraio. Arabia Saudita e Russia sempre a braccetto. #petrolio #Brent #Wti #op… - Azzu77 : Le nuove quote produttive OpecPlus in vigore da febbraio. Arabia Saudita e Russia sempre a braccetto. #petrolio… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ???Gli analisti ritengono sicuro che l'#Opec+ si attenga all'aumento già pianificato della produzione di petrolio per i… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???Gli analisti ritengono sicuro che l'#Opec+ si attenga all'aumento già pianificato della produzione di petrolio per i… - Geopoliticainfo : ???Gli analisti ritengono sicuro che l'#Opec+ si attenga all'aumento già pianificato della produzione di petrolio pe… -