“Perché non sono operata” Vladimir Luxuria | il motivo della mancata transizione

Vladimir Luxuria, il motivo della mancata transizione

Non è certo un segreto, ma è sempre stato un motivo di curiosità per la maggior parte delle persone. Vladimir Luxuria non ha mai completato il lungo e delicato processo di transizione, ma finora non era mai stato chiaro il motivo. Perché non si è ancora operata e soprattutto lo farà mai prima o poi? A rispondere è stata proprio lei. La curiosità di tanti affezionati ammiratori è stata soddisfatta dalla stessa iconica attivista Lgbtq+, tramite una lunga ed esaustiva intervista rilasciata a Libero. Vladimir Luxuria, che negli anni è anche diventata un adorato simbolo del piccolo schermo nostrano, tra i salotti più acclamati del settore. Finalmente la sua verità è emersa.

Ultime Notizie dalla rete : Perché non In memoria di monsignor Luigi Negri Lo aveva detto poco tempo fa, in un ultimo messaggio agli amici, perché non aveva mai perso il gusto delle parole usate bene, per andare in profondità delle cose, sfidando sempre l'intelligenza dei ...

Covid, oggi in Veneto 16.602 casi. Zaia: "Arancione vicino" "Se non ci mettiamo d'impegno ad evitare i contagi è inevitabile che si avvicini l'arancione - ... Sarebbe una sconfitta per tutti, per ragioni ideali e pratiche, perché conosciamo bene le difficoltà ...

