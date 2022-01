Per l'ultima volta il presidente della Repubblica sarà votato dai mille grandi elettori (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Quando a gennaio il Parlamento si riunirà in seduta comune sarà l'ultima volta nella storia Repubblicana in cui a eleggere il presidente della Repubblica saranno chiamati oltre 1.000 grandi elettori. La riforma del taglio dei parlamentari, infatti, ha ridotto a 600 il numero di deputati e senatori e sarà dunque di 'solo' 600 lo zoccolo duro dei convocati per la scelta dell'inquilino del Quirinale quando, presumibilmente tra altri sette anni, si eleggerà il successore del prossimo presidente. A questi 600 parlamentari andranno aggiunti i delegati regionali che attualmente sono 58 (3 per ogni regione, uno solo per la Valle d'Aosta). Per ovviare alla sproporzione tra parlamentari e ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Quando a gennaio il Parlamento si riunirà in seduta comunel'nella storiana in cui a eleggere ilsaranno chiamati oltre 1.000. La riforma del taglio dei parlamentari, infatti, ha ridotto a 600 il numero di deputati e senatori edunque di 'solo' 600 lo zoccolo duro dei convocati per la scelta dell'inquilino del Quirinale quando, presumibilmente tra altri sette anni, si eleggerà il successore del prossimo. A questi 600 parlamentari andranno aggiunti i delegati regionali che attualmente sono 58 (3 per ogni regione, uno solo per la Valle d'Aosta). Per ovviare alla sproporzione tra parlamentari e ...

