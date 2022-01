Per la prima volta allo Spallanzani è stata somministrata la pillola antivirale Merck (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Oggi all'ospedale Spallanzani è iniziata la somministrazione dell'antivirale per via orale molnupiravir (pillola Merck, ndr)". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Le prime due pazienti sono una donna di 91 anni cardiopatica e diabetica e una donna di 72 anni cardiopatica, immunodepressa. "Entrambe hanno sintomi lievi agli esordi", ha aggiunto D'Amato. Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Oggi all'ospedaleè iniziata la somministrazione dell'per via orale molnupiravir (, ndr)". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Le prime due pazienti sono una donna di 91 anni cardiopatica e diabetica e una donna di 72 anni cardiopatica, immunodepressa. "Entrambe hanno sintomi lievi agli esordi", ha aggiunto D'Amato.

RobertoBurioni : Gli UNICI motivi validi per un'esenzione medica dal vaccino sono una gravissima anafilassi in occasione della prima… - WeAreTennisITA : ITALIA - FRANCIA 3?? - 0?? ?????? Berrettini vince la prima dell'anno battendo Humbert per 6-4 7-6 dopo che Sinner… - elio_vito : DL di fine anno, domani CdM, il governo su quarantena, isolamento, presto anche su positivi asintomatici, ha cambia… - voglioungelatoo : mancano solo due puntate per finire la terza stagione ed Albert e Victoria litigano praticamente dalla prima io ho… - VittorioMastro8 : Il padre di Manuel ha detto che Manuel si ritirerà il 14 gennaio e non pagherà alcuna penale per i problemi di salu… -