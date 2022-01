Per Bruxelles il nucleare è green. Ma la Germania guida la rivolta Ue. Da Berlino a Madrid, levata di scudi contro l’Europa. L’unica a tacere è Roma con il ministro Cingolani (Di martedì 4 gennaio 2022) Un’idea che più passa il tempo e più pare non convincere nessuno. O, per meglio dire, quasi nessuno: classificare con condizioni rigorose o transitorie anche il gas e l’energia nucleare tra le fonti sostenibili nell’elenco dei settori energetici dove indirizzare gli investimenti come parte della lotta al cambiamento climatico, in vista anche e soprattutto del Recovery Fund. Negli ultimi giorni, infatti, si è allungata la lista dei paesi contrari alla proposta della Commissione europea. Dopo Germania, Spagna ed Austria anche il Lussemburgo ha espresso il suo dissenso verso la decisione della Commissione. Proprio ieri Vienna ha detto di essere pronta a fare causa se i piani della Commissione europea che includono il nucleare e il gas naturale tra le fonti sostenibili per gli investimenti a favore della transizione energetica “verranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Un’idea che più passa il tempo e più pare non convincere nessuno. O, per meglio dire, quasi nessuno: classificare con condizioni rigorose o transitorie anche il gas e l’energiatra le fonti sostenibili nell’elenco dei settori energetici dove indirizzare gli investimenti come parte della lotta al cambiamento climatico, in vista anche e soprattutto del Recovery Fund. Negli ultimi giorni, infatti, si è allungata la lista dei paesi contrari alla proposta della Commissione europea. Dopo, Spagna ed Austria anche il Lussemburgo ha espresso il suo dissenso verso la decisione della Commissione. Proprio ieri Vienna ha detto di essere pronta a fare causa se i piani della Commissione europea che includono ile il gas naturale tra le fonti sostenibili per gli investimenti a favore della transizione energetica “verranno ...

Advertising

fattoquotidiano : La prima bozza della nuova “tassonomia Ue” fa esultare la Francia: potrà sovvenzionare l’allungamento della vita de… - MaurizioTorchi2 : RT @AdmiralReloade1: La storiella che gli ordini vengono da Bruxelles, è solo una copertura, per questi decerebrati, certo c'è il trattato… - FrancesDiBi : La #tassonomia aiuta oggi a classificare più la politica europea che le fonti di energia: rivela fino a che punto… - valigiablu : La Germania non si unirà a un'azione legale contro Bruxelles per l'inclusione del nucleare nella tassonomia verde… - LucioLussi : RT @SudECoesione: ???????? Siamo alle battute finali del confronto Italia-UE per sbloccare i Fondi strutturali 21-27. In arrivo, la cifra reco… -