Pensioni, caro bollette, stretta contanti: le novità del 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Inizia con tante novità – non tutte belle – sul fronte economico il nuovo anno. La peggiore è certamente la maxi stangata sulle bollette di luce e gas che peserà come un macigno sulle tasche delle famiglie italiane, già in sofferenza. Nelle scorse ore, l’ARERA ha comunicato che a partire dal primo gennaio l’aumento della bolletta dell’elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8%. bollette, botto di Capodanno Aumenti che scattano “malgrado gli interventi” del Governo, ha spiegato l’Autorità, precisando che gli incrementi record dellematerie prime “avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas”. Una stangata senza precedenti che rischia di diventare “una Caporetto per famiglie e piccole e medie imprese”, sottolineano le associazioni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Inizia con tante– non tutte belle – sul fronte economico il nuovo anno. La peggiore è certamente la maxi stangata sulledi luce e gas che peserà come un macigno sulle tasche delle famiglie italiane, già in sofferenza. Nelle scorse ore, l’ARERA ha comunicato che a partire dal primo gennaio l’aumento della bolletta dell’elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8%., botto di Capodanno Aumenti che scattano “malgrado gli interventi” del Governo, ha spiegato l’Autorità, precisando che gli incrementi record dellematerie prime “avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas”. Una stangata senza precedenti che rischia di diventare “una Caporetto per famiglie e piccole e medie imprese”, sottolineano le associazioni ...

