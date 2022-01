Pensioni 2022 | necessario dividere assistenza-previdenza | Ganga Cisl in esclusiva

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 4 gennaio 2022) Molto hanno fatto discutere anche sui social i risultati della commissione di Studio isituzionale sui costi previdenziali e assistenziali che hanno portato la stessa a redigere un report in cui si nega la possibilità di utilizzare il sistema di finanziamento, contributi e fiscalità, per distinguere tra le prestazioni che hanno natura previdenziale, da quelle di natura assistenziale. Sulla spinosa tematica si sono espressi più esperti in modo differente, alcuni anche sul nostro portale. Il Professor Cazzola, ad esempio, sostiene questa sia una buona notizia per l’anno, mentre per il segretario confederale della Uil Domenico Proietti questa suddivisione era necessaria ed il pressing della Uil nei confronti del Governo proseguirà in tal senso. Oggi abbiamo il piacere di avere sul nostro portale il segretario confederale della, Ignazio ...