“Pensavo fosse autistico”, la terrificante motivazione della madre che ha annegato il figlio di 2 anni (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo ha ucciso perché, all’età di due anni, ancora non parlava. Lo ha ucciso perché aveva paura che il suo bambino – secondogenito – non fosse “normale”. E per farlo ha scelto uno dei modi più cruenti e dolorosi per il piccolo: l’annegamento. La tragedia avvenuta domenica sera sul lungomare di Torre del Greco ha dei risvolti agghiaccianti. Perché la donna, 41 anni, ha ammesso di aver ucciso quel figlio di due anni annegandolo nelle fredde acque della cittadina campana. E le motivazioni sono terrificanti. Torre del Greco, l’agghiacciante confessione della madre che ha annegato il figlio La donna era stata immediatamente fermata dai carabinieri, subito dopo esser stata soccorso in mezzo alle acque del mare di Torre del ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo ha ucciso perché, all’età di due, ancora non parlava. Lo ha ucciso perché aveva paura che il suo bambino – secondogenito – non“normale”. E per farlo ha scelto uno dei modi più cruenti e dolorosi per il piccolo: l’annegamento. La tragedia avvenuta domenica sera sul lungomare di Torre del Greco ha dei risvolti agghiaccianti. Perché la donna, 41, ha ammesso di aver ucciso queldi dueannegandolo nelle fredde acquecittadina campana. E le motivazioni sono terrificanti. Torre del Greco, l’agghiacciante confessioneche hailLa donna era stata immediatamente fermata dai carabinieri, subito dopo esser stata soccorso in mezzo alle acque del mare di Torre del ...

