(Di martedì 4 gennaio 2022) Il 4 febbraiohanno inizio ledi, in Cina, 14 anni dopo i Giochi estivi del 2008. Gli atleti diil mondo si sfideranno in 15 discipline. Sono 12 gli impianti sportivi messi a disposizione. Tanti gli azzurri in gara, a partire da Sofia Goggia. La sciatrice è portabandiera insieme alla snowboarder Michela Moioli. I governi (ma non gli atleti) di Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Nuova Zelanda boicotteranno le. Si tratta di una protesta contro le violazioni dei diritti umani degli uiguri, una minoranza musulmana presente in Cina. Il protocollo Covid sarà rigoroso: vaccino obbligatorio per gli atleti e, prima dei Giochi, quarantena di due settimane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

RaiNews : Il numero dei media critici con il governo di Pechino è notevolmente diminuito da quando la Cina ha imposto una leg… - ilfattovideo : Pechino 2022, tutto quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi invernali – La videoscheda - francemachado : Il piccolo paese europeo che resiste a Pechino - mlpedo : RT @ilgiornale: Manca un mese all’apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. La Cina è pronta al grande evento - ilgiornale : Manca un mese all’apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. La Cina è pronta al grande evento -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

...lituana è stata nuovamente respinta - ha scritto Reed - Saulius e io non gareggeremo per la Lituania alle Olimpiadi invernali del. Era il nostro sogno partecipare alle Olimpiadi di, e ...E' bufera su Elon Musk e Tesla per l'apertura di uno showroom in Cina nello Xinjiang, l'area in cuiè accusata di violazioni dei diritti umani degli uiguri. Gli attivisti americani e il Council on American - Islamic Relations chiedono al miliardario - visionario di chiudere lo showroom: non ...Un'altra città della Cina finisce vittima del protocollo Covid-zero e annuncia il lockdown. Tre casi asintomatici sono bastati alle autorità per chiudere tutto. Da iera ...Gli oltre un milione di abitanti di Yuzhou, in Cina, sono stati messi in lockdown rigidissimo dopo la scoperta di soli tre casi Covid in due giorni ...