Pazza idea Napoli | i partenopei pensano al suo ritorno per gennaio!

Una clamorosa notizia di calciomercato arriva da Genova e piomba sul Napoli: il club azzurro starebbe pensando al ritorno di Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare di Stabia ha vestito la maglia partenopea nella stagione 2009-2010, poi è stato costretto a lasciare la città non per motivi legati al calcio, ma a causa di uno stalker condannato poi nel 2019. Fabio Quagliarella, possibile ritorno a NapoliLa squadra di Spalletti avrebbe pensato all'attaccante campano per rimpolpare un reparto piuttosto in difficoltà al momento, soprattutto a causa della situazione ancora all'infortunio di Victor Osimhen. il futuro del classe 1983 alla Sampdoria sarebbe sempre più in dubbio, ma bisogna comunque sottolineare che le possibilità di un ritorno in azzurro sarebbero al momento basse.

