Pazienza: ”Il Napoli può sfruttare gli scontri incrociati delle rivali” (Di martedì 4 gennaio 2022) Pazienza: “Anguissa mi ha impressionato, a centrocampo con Fabian Ruiz forma una coppia in simbiosi con ottime caratteristiche” Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus, è intervenuto a “1 Football Club”, su 1 Station Radio, per parlare del Napoli, di Anguissa, Fabian Ruiz e di altro. Queste le sue parole: Se ti paragonassi a un calciatore del Napoli, potrebbe essere Anguissa? “Sì, per le caratteristiche ma con meno fisicità”. Secondo Pazienza quanto ha dato Anguissa al Napoli? “Non lo conoscevo, mi ha impressionato. Riesce a fare entrambe le fasi con quantità e qualità. Caratterizza molto il prototipo del centrocampista moderno. Nello scacchiere di Spalletti, ormai, è un uomo fondamentale”. Mese di fuoco per la lotta al vertice “I campionati si ... Leggi su retecalcio (Di martedì 4 gennaio 2022): “Anguissa mi ha impressionato, a centrocampo con Fabian Ruiz forma una coppia in simbiosi con ottime caratteristiche” Michele, ex centrocampista die Juventus, è intervenuto a “1 Football Club”, su 1 Station Radio, per parlare del, di Anguissa, Fabian Ruiz e di altro. Queste le sue parole: Se ti paragonassi a un calciatore del, potrebbe essere Anguissa? “Sì, per le caratteristiche ma con meno fisicità”. Secondoquanto ha dato Anguissa al? “Non lo conoscevo, mi ha impressionato. Riesce a fare entrambe le fasi con quantità e qualità. Caratterizza molto il prototipo del centrocampista moderno. Nello scacchiere di Spalletti, ormai, è un uomo fondamentale”. Mese di fuoco per la lotta al vertice “I campionati si ...

