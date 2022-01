Pattinaggio artistico | Europei 2022 | Italia | GO! Rizzo e Grassl tentano il blitz

(Di martedì 4 gennaio 2022) A caccia del bitz: sembra davvero ghiottissima l’opportunità in chiavenella specialità individuale maschile dei Campionatidi, in scena a Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio. Ebbene sì. Il power duo della nostra Nazionale, composto da Daniele Matteo, ha tutte le caratteristiche del caso per poter centrare almeno una medaglia, sfidando salvo sorprese quattro avversari di grande pregio, spesso però alle prese con delle problematiche in ottica di continuità realizzativa. Ma andiamo con ordine. I rivali da tenere sotto stretta osservazione saranno certamente quelli russi, quindi la medaglia di bronzo iridata nel 2018 Mikhail Kolyada, Evgenii Semenenko e Mark Kondratiuk, tutti e tre altamente competitivi, specie ...

Advertising

asapbrayann : pattinaggio artistico sul ghiaccio >>> qualsiasi altro sport - valarmorghulish : io che vorrei tanto giocare a tennis e fare pattinaggio artistico/di figura sia su rotelle che su ghiaccio :( - calciatrici1933 : (27) Corso di #pattinaggio artistico femminile (su rotelle) organizzato dalla Gioventù Italiana del Littorio alla p… - zizionice : RT @CorneliaHale94: @misscharmy @zizionice @sonoiomemyself @arichieti @_yuzuvier_ @Janausteniana @Finding_Deb @stefionice @Cruf3 @elisa0905… - CorneliaHale94 : @misscharmy @zizionice @sonoiomemyself @arichieti @_yuzuvier_ @Janausteniana @Finding_Deb @stefionice @Cruf3… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

OA Sport

...piazzamenti per la ASD Fratellanza Zinolese Posted on 20 Settembre 2017 Author Redazione Dal 31 agosto al 10 settembre si è svolto a Riccione il Campionato Italiano ACSI di. ...Pista disul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio) 15.30 . Luna Park di Natale ... Tradizionale Presepeall'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via ...Come da tradizione nel pattinaggio artistico i primi giorni del nuovo anno saranno caratterizzati dai Campionati Nazionali Statunitensi, per questa edizione in scena presso la Bridgestone Arena di Nes ...La stagione 2021-2022 di pattinaggio artistico entra, finalmente, nella sua fase clou; è tutto pronto alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, impianto sportivo che ospiterà dal 10 al 16 gennaio i Campiona ...