Parma | Buffon positivo al Covid Oggi nuovi tamponi

(Di martedì 4 gennaio 2022) Gianluigiè risultatoal-19. Lo comunica ilcon una nota ufficiale: “Nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per, è emersa la positività al-19 di Gianluigi. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra“, si legge. SportFace.

