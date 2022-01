Parco Anna Frank: erba sintetica e nuova porta per il campetto, sistemata anche l’area ping pong (Di martedì 4 gennaio 2022) Bergamo. Rifacimento del campetto per i tiri in porta e della zona ping-pong, ombreggiamento del pergolato esistente e posa in opera di inferriate alle vetrate del prefabbricato ubicato nel Parco. Sono stati ultimati qualche giorno fa alcuni lavori nel Parco Anna Frank di via Codussi. La sistemazione si è resa necessaria in quanto l’area realizzata su prato, dopo anni di gioco, si era trasformata in terra battuta con conseguente fanghiglia in caso di maltempo. In più, a seguito probabilmente di atti vandalici, si era danneggia la rete para-palloni che faceva da barriera al condominio limitrofo, con conseguente uscita dei palloni in strada, o nel cortile condominiale, e non senza danni. Si è pensato quindi ad un rifacimento completo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Bergamo. Rifacimento delper i tiri ine della zona, ombreggiamento del pergolato esistente e posa in opera di inferriate alle vetrate del prefabbricato ubicato nel. Sono stati ultimati qualche giorno fa alcuni lavori neldi via Codussi. La sistemazione si è resa necessaria in quantorealizzata su prato, dopo anni di gioco, si era trasformata in terra battuta con conseguente fanghiglia in caso di maltempo. In più, a seguito probabilmente di atti vandalici, si era danneggia la rete para-palloni che faceva da barriera al condominio limitrofo, con conseguente uscita dei palloni in strada, o nel cortile condominiale, e non senza danni. Si è pensato quindi ad un rifacimento completo ...

