Paolo Genovese dirigerà il best seller “I leoni di Sicilia” (Di martedì 4 gennaio 2022) Pronti a scoprire la trama del best seller “I leoni di Sicilia” che diventerà una serie diretta da Paolo Genovese? Il best seller “I leoni di Sicilia” scritto da Stefania Auci, diventerà una serie! A dirigere le riprese ci sarà il regista di “Perfetti Sconosciuti“: Paolo Genovese. L’annuncio, in anteprima su Cinemotore, arriva dopo l’uscita in sala dell’ultimo film di Genovese dal titolo “Supereroi” che vede come protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nei panni di Marco e Anna, due giovani che cercano di sopravvivere al tempo che passa: il film ci mostra come le coppie che resistono al trascorrere del tempo siano formate da veri supereroi che nuotano ... Leggi su zon (Di martedì 4 gennaio 2022) Pronti a scoprire la trama del“Idi” che diventerà una serie diretta da? Il“Idi” scritto da Stefania Auci, diventerà una serie! A dirigere le riprese ci sarà il regista di “Perfetti Sconosciuti“:. L’annuncio, in anteprima su Cinemotore, arriva dopo l’uscita in sala dell’ultimo film didal titolo “Supereroi” che vede come protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nei panni di Marco e Anna, due giovani che cercano di sopravvivere al tempo che passa: il film ci mostra come le coppie che resistono al trascorrere del tempo siano formate da veri supereroi che nuotano ...

Advertising

FiorellaMannoia : Ci vediamo stasera! Saranno con me Edoardo Leo, Paolo Genovese ed i Negrita! Vi aspetto! ? #laversionedifiorella a… - GiuliaSalemi93 : Ho spoilerato come sempre durante #gfvipparty ?? Domani (martedi) alle 14.00 farò una live su IG intervistando il ca… - CinziaMad : RT @BorisSollazzo: Supereroi, bisogna esserlo eccome - dall_nicoletta : RT @FiorellaMannoia: Ci vediamo stasera! Saranno con me Edoardo Leo, Paolo Genovese ed i Negrita! Vi aspetto! ? #laversionedifiorella alle… - fiorellaqueen91 : RT @FiorellaMannoia: Ci vediamo stasera! Saranno con me Edoardo Leo, Paolo Genovese ed i Negrita! Vi aspetto! ? #laversionedifiorella alle… -