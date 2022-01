Paolo Bonolis in vacanza con tutti i figli ma la foto più bella è con Silvia (Di martedì 4 gennaio 2022) Una vacanza a Dubai per il Capodanno di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e con la coppia ci sono tutti i figli, anche i due più grandi che il conduttore ha avuto dalla prima moglie. Un modo perfetto per ritrovarsi tutti insieme. “I miei meravigliosi ragazzi” scrive Sonia postando lo scatto con i fratelli Bonolis abbracciati l’uno all’altra, ci sono tutti. L’opinionista del GF Vip non poteva rinunciare a una vacanza così importante, non solo per il Capodanno e per la destinazione. Ed è sempre lei a scattare una delle foto più belle di suo marito con la loro Silvia. E’ la prima figlia della coppia. Sono tutti al tavolo per il pranzo e Paolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 gennaio 2022) Unaa Dubai per il Capodanno die Sonia Bruganelli e con la coppia ci sono, anche i due più grandi che il conduttore ha avuto dalla prima moglie. Un modo perfetto per ritrovarsiinsieme. “I miei meravigliosi ragazzi” scrive Sonia postando lo scatto con i fratelliabbracciati l’uno all’altra, ci sono. L’opinionista del GF Vip non poteva rinunciare a unacosì importante, non solo per il Capodanno e per la destinazione. Ed è sempre lei a scattare una dellepiù belle di suo marito con la loro. E’ la primaa della coppia. Sonoal tavolo per il pranzo e...

