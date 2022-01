Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: vacanza di lusso, ma la foto più bella è quella della figlia (Di martedì 4 gennaio 2022) Dove trascorrere una vacanza da sogno in queste vacanze natalizie? Ma è chiaro a Dubai. La città degli Emirati Arabi Uniti è diventata negli ultimi anni meta ambitissima, nota per i suoi resort e negozi di lusso. E per i suoi panorami e paesaggi mozzafiato. Proprio in questo luogo incantevole Paolo Bonolis ha deciso di passare un po’ di giorni di relax e divertimento. Con lui, oltre alla moglie Sonia Bruganelli, anche i figli, sia quelli più grandi avuti dalla prima moglie sia quelli più piccoli. Sonia ha lasciato il suo posto di opinionista al Grande Fratello Vip indovinate a chi? A Laura Freddi, ex di Paolo con cui il conduttore e la stessa manager sono in ottimi rapporti. Tornando alla vacanza la Bruganelli ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Dove trascorrere unada sogno in queste vacanze natalizie? Ma è chiaro a Dubai. La città degli Emirati Arabi Uniti è diventata negli ultimi anni meta ambitissima, nota per i suoi resort e negozi di. E per i suoi panorami e paesaggi mozzafiato. Proprio in questo luogo incantevoleha deciso di passare un po’ di giorni di relax e divertimento. Con lui, oltre alla moglie, anche i figli, sia quelli più grandi avuti dalla prima moglie sia quelli più piccoli.ha lasciato il suo posto di opinionista al Grande Fratello Vip indovinate a chi? A Laura Freddi, ex dicon cui il conduttore e la stessa manager sono in ottimi rapporti. Tornando allalaha ...

