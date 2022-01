Palermo, ecco il Baldini 2.0: Perrotta terzino e Luperini trequartista. Somma… (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Palermo di Silvio Baldini si è allenato ieri sul campo dello Sport Village di Tommaso Natale: ecco la situazione in casa rosanero Leggi su mediagol (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi Silviosi è allenato ieri sul campo dello Sport Village di Tommaso Natale:la situazione in casa rosanero

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Negazionisti e no vax, ecco l’identikit di oggi del ricoverato per covid19 -… - palermo24h : Ordine degli architetti di Agrigento, ecco il bilancio del 2021 - Mediagol : Berti “Lollo? Ecco i profili ideali per Baldini nel 4-2-3-1. Lui è speciale perché…” - andreastoolbox : Meteo Sicilia - Alta pressione e clima mite in ritirata, entro la Befana pioggia, vento e clima più freddo, anche a… - palermo24h : Ragusa, ecco le segnalazioni di fine anno FOTO -