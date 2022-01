Pago furioso | “Aspettiamo Miriana per decidere ma…”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Con l’ex moglieTrevisanha mantenuto un rapporto civile e d’affetto anche per il bene del loro figlio, i due che si sono sposati per ben due volte e non hanno mai nascosto di volersi ancora molto bene anche se il loro rapporto coniugale è finito.è tra le protagoniste del GFVIP6,

Advertising

ilgiornale : Nell'ultima puntata del reality i tre concorrenti hanno duramente criticato la Trevisan, utilizzando toni offensivi… - ilgiornale : L'ex marito di Miriana Trevisan si scaglia contro i concorrenti del #GFVip. Tre dei partecipanti hanno severamente… - GarziaFlaminia : RT @Quellochetutti1: Pago é furioso ed ha minacciato provvedimenti per tutti coloro che hanno offeso Miriana! Potete leggere cosa ha deciso… - Quellochetutti1 : Pago é furioso ed ha minacciato provvedimenti per tutti coloro che hanno offeso Miriana! Potete leggere cosa ha dec… - CaffeFou : Gf Vip: Soleil, Katia e Giacomo contro Miriana. Pago furioso minaccia vie legali #GFVip2021 #GFVIPParty #Miriana… -

Ultime Notizie dalla rete : Pago furioso

Parole che sono state duramente criticate dal conduttore e che hanno scatenato la dura replica di. Subito dopo la diretta di Canale 5, l'ex compagno di Miriana ha pubblicato su Instagram una ...'., il suo post Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per ...Il noto cantante Pago, ex marito della show girl Miriana Trevisan, è esploso sui social dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Ieri sera, lunedì 3 gennaio 2022, una nuova puntata del Grande Fratello ...GF Vip, Miriana Trevisan giudicata dai concorrenti. Pago avverte: “A nostra tutela”. Dopo la puntata del GF Vip di ieri, molto difficile per Miriana Trevisan che ha subito alcuni attacchi e critiche, ...