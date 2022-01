Pago difende Miriana e “minaccia” azioni legali: la reazione dopo le accuse di Urtis e gli insulti di Katia (Di martedì 4 gennaio 2022) Bruttissima pagina di televisione quella che abbiamo visto ieri al Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan è stata messa (ripetutamente) in discussione da Katia Ricciarelli nel suo ruolo di madre. Anche Giacomo Urtis ha “regalato” al pubblico delle evitabili uscite costringendo Pago ad intervenire. Pago difende Miriana e “minaccia” azioni legali Signorini ha mandato in onda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 gennaio 2022) Bruttissima pagina di televisione quella che abbiamo visto ieri al Grande Fratello Vip.Trevisan è stata messa (ripetutamente) in discussione daRicciarelli nel suo ruolo di madre. Anche Giacomoha “regalato” al pubblico delle evitabili uscite costringendoad intervenire.e “Signorini ha mandato in onda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : La dura reazione di Pago dopo le parole di Giacomo Urtis nei confronti di Miriana Trevisan #gfvip - odalysio : RT @Androme05256070: Pago sul suo IG comunica che andranno per vie legali,non posso non condividere la scelta, credo che si sia andati oltr… - ninarosesnow : RT @blogtivvu: Pago difende Miriana e “minaccia” azioni legali: la reazione dopo le accuse di Urtis e gli insulti di Katia - blogtivvu : Pago difende Miriana e “minaccia” azioni legali: la reazione dopo le accuse di Urtis e gli insulti di Katia - ninarosesnow : RT @Androme05256070: Pago sul suo IG comunica che andranno per vie legali,non posso non condividere la scelta, credo che si sia andati oltr… -