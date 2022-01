Ostia, lavori in corso sulla via del Mare: cosa cambia fino al 18 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Ostia – Sono partiti negli scorsi giorni i lavori di ripristino della pavimentazione stradale della via del Mare, a Ostia, che si protrarranno fino al 18 gennaio 2022. Per consentirne l’esecuzione, la Polizia Locale del X Gruppo Mare (clicca qui per leggerne la determina in versione integrale) ha istituito: sulla via del Mare, dal km 23.100 (semaforo Ostia Antica) al km 23.704, dalle ore 9.30 alle 16.00: – senso unico alternato regolato tramite movieri o a mezzo semafori mobili; – limite di velocità di 30km/h. sulla via del Mare, dal km 25.339 (Cineland) al km 27.100, senza soluzione di continuità (al fine di consentire eventuali interventi sugli apparati radicali presenti): – divieto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022)– Sono partiti negli scorsi giorni idi ripristino della pavimentazione stradale della via del, a, che si protrarrannoal 182022. Per consentirne l’esecuzione, la Polizia Locale del X Gruppo(clicca qui per leggerne la determina in versione integrale) ha istituito:via del, dal km 23.100 (semaforoAntica) al km 23.704, dalle ore 9.30 alle 16.00: – senso unico alternato regolato tramite movieri o a mezzo semafori mobili; – limite di velocità di 30km/h.via del, dal km 25.339 (Cineland) al km 27.100, senza soluzione di continuità (al fine di consentire eventuali interventi sugli apparati radicali presenti): – divieto ...

