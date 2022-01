Oroscopo di Barbanera 4 gennaio | gli astri di questo bel martedì

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie all’ausilio di Marte in Sagittario, affrontando gli argomenti in modo aperto e andando subito dritti al sodo delle questioni, risulterete vincenti. Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna quadrata a Urano, potreste mettere a rischio il vostro prestigio per una negligenza, e sarebbe un vero peccato. Maggiore concentrazione. Gemelli (21/5 – 21/6) – Per colpa di Nettuno contrario, chiarite bene, se necessario, che accetterete responsabilità, solo se avrete definito i vantaggi che a voi deriveranno. Cancro (22/6 – 22/7) – Se questa giornata si rivelerà foriera di novità, sia nel settore affettivo che nell’ambito professionale, dovrete ringraziare Urano benevolo nel Toro. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti L’disul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su ...