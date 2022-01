Oms | Prove che Omicron causa effetti meno gravi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 gennaio 2022) L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha detto di aver nuoveche la variantedel coronavirus colpisce le alte vie respiratorie e per questorispetto alle precedenti varianti. Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Ginevra il responsabile delle emergenze dell’Oms Abdi Mahamud, spiegando che in alcuni luoghi si osserva anche un rapporto tra la crescita dei contagi e il calo dei decessi. “Stiamo vedendo in sempre più studi che la variantecontagia la parte superiore del corpo”, ha detto Mahamud aggiungendo che “potrebbe essere una buona notizia, ma abbiamo bisogno di altri studi per dimostrarlo”.