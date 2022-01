(Di martedì 4 gennaio 2022) L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha detto di aver nuoveche la variantedel Coronavirus colpisce le alte vie respiratorie e per questo causarispetto alle precedenti varianti. Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Ginevra il responsabile delle emergenze dell’Oms Abdi Mahamud, spiegando che in alcuni luoghi si osserva anche un rapporto tra la crescita dei contagi e il calo dei decessi. ”Stiamo vedendo in sempre più studi che la variantecontagia la parte superiore del corpo”, ha detto Mahamud aggiungendo che ”potrebbe essere una buona notizia, mabisogno di altri studi per dimostrarlo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Omicron, l’allarme #Oms: “Non è un comune raffreddore, troppi malati in ospedale”. #ultimora - Adnkronos : Variante #Omicron, #Oms: “Meno grave perché colpisce le alte vie respiratorie”. #ultimora - ilriformista : #Covid, scoperta nuova variante di #Omicron. Presenta 46 mutazioni ed ha infettato 12 pazienti in una cittadina a 2… - PaolaDeBiasi10 : RT @Adnkronos: Variante #Omicron, #Oms: “Meno grave perché colpisce le alte vie respiratorie”. #ultimora - telodogratis : Omicron, Oms: “Effetti meno gravi, abbiamo le prove” -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Oms

Adnkronos

La nota sul sito dell' Iss Il 26 novembre l'ha designato la variante B.1.1.529 come 'Variant of Concern' (Voc), con il nome di variante. La variante è stata isolata per la prima volta in ...Read More World Nuova variante covid in Francia, esperti divisi emonitora 4 Gennaio 2022 Mentrecontinua la sua ascesa spingendo i contagi covid - anche in Italia - una nuova variante ...L'istituto Superiore di Sanità fa chiarezza sulla variante Covid: contagiosità, gravità dell'infezione, consigli alla popolazione e monitoraggio ...Omicron, incoraggianti gli ultimi dati sull'efficacia del booster del vaccino anti-Covid: la terza dose alza la protezione contro la variante Omicron di Sars-CoV-2 già a distanza ...