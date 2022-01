Omicron, il virologo Silvestri: “Nonostante la ridotta letalità potrebbe causare mortalità importante. Vaccinare gli under 5 appena possibile” (Di martedì 4 gennaio 2022) Con il passare dei giorni si accumulano le informazioni e gli studi sulla variante Omicron di Sars Cov 2. Guido Silvestri, professore ordinario e direttore del dipartimento di Patologia Generale e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta (Usa), in un lungo post su Facebook ha fatto il punto sulla mutazione rilevata per la prima volta in Botswana e Sudafrica a inizio novembre e che ha provocato un’impennata di contagi in molti paesi compresi gli Usa che hanno registrato 1 milioni di casi in 24 ore. “Omicron è molto diverso da Delta e dalla altre varianti … con 45 mutazioni amino-acidiche rispetto allo strain (ceppo, ndr) di Wuhan, di cui 30 nella proteina Spike e ben 15 nel Receptor Binding Domain (RBD), che è la parte di Spike che si lega al recettore ACE2. Omicron è chiaramente più trasmissibile di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Con il passare dei giorni si accumulano le informazioni e gli studi sulla variantedi Sars Cov 2. Guido, professore ordinario e direttore del dipartimento di Patologia Generale e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta (Usa), in un lungo post su Facebook ha fatto il punto sulla mutazione rilevata per la prima volta in Botswana e Sudafrica a inizio novembre e che ha provocato un’impennata di contagi in molti paesi compresi gli Usa che hanno registrato 1 milioni di casi in 24 ore. “è molto diverso da Delta e dalla altre varianti … con 45 mutazioni amino-acidiche rispetto allo strain (ceppo, ndr) di Wuhan, di cui 30 nella proteina Spike e ben 15 nel Receptor Binding Domain (RBD), che è la parte di Spike che si lega al recettore ACE2.è chiaramente più trasmissibile di ...

