Omicidio Varese | Paitoni non risponde al Gip Il legale | «È troppo provato | scuote la testa»

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Davide Paitoni, il 40 enne che lo scorso 1 gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni e ha tentato di uccidere la moglie a Morazzone, in provincia di Varese. Nella mattinata di oggi, 4 gennaio, Paitoni era atteso davanti al Gip del Tribunale di Varese per l'interrogatorio di garanzia. Assistito dal suo legale, l'avvocato Stefano Bruno, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Non era in condizioni di sostenere l'interrogatorio: è provato, scuote la testa, parla sottovoce: dal punto di vista umano, prima ancora che come avvocato, ho consigliato di non rispondere alle domande durante l'interrogatorio di garanzia», ha dichiarato Bruno.

