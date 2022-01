Oltre 50 miliardi di dollari per ripulire l'acqua negli Usa (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Amministrazione Biden ha stanziato 50 miliardi di dollari per riqualificare la rete di infrastrutture idriche del paese. È questa una parte del maxi-piano da mille miliardi di dollari approvato dal Congresso Usa, necessaria per riammodernare la rete idrica americana attraverso una serie di interventi mirati sugli impianti di gestione delle acque reflue, sugli impianti di potabilizzazione e sulla fornitura di acqua potabile. Centrale sarà anche il ruolo dei privati, come quello ricoperto dal Gruppo Webuild, che attraverso la controllata Lane Construction è attivo su diversi progetti legati alla riqualificazione degli impianti idrici del paese. Leggi l’intero articolo su We Build Value Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Amministrazione Biden ha stanziato 50diper riqualificare la rete di infrastrutture idriche del paese. È questa una parte del maxi-piano da millediapprovato dal Congresso Usa, necessaria per riammodernare la rete idrica americana attraverso una serie di interventi mirati sugli impianti di gestione delle acque reflue, sugli impianti di potabilizzazione e sulla fornitura dipotabile. Centrale sarà anche il ruolo dei privati, come quello ricoperto dal Gruppo Webuild, che attraverso la controllata Lane Construction è attivo su diversi progetti legati alla riqualificazione degli impianti idrici del paese. Leggi l’intero articolo su We Build Value

