Oltre 170mila casi nuovi | mai così tanti in un giorno | massimo da fine aprile Contagio corre con Omicron

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 170mila

Il numero di positivi registrato nelle ultime 24 ore - 170.844 - è il più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Mentre quello dei morti - 259 - è il maggiore dallo scorso 30 aprile, quando furono ...Record di casi in Francia (300 mila) e in Gran Bretagna,200 mila. TagsROMA. – Omicron ha raggiunto la forza di uno tsunami negli Stati Uniti e in Europa. Si può sintetizzare così la nuova ondata di Covid, se si guarda ai 200mila nuovi casi in Gr ...Crescono di poso i ricoverati in terapia intensiva (+3), che in tutto salgono a 219. Sono invece ben 95 i nuovi ricoveri in altri reparti, 2.147 complessivi. I nuovi casi per provincia… Leggi Sono 3.9 ...